Сегодня, 1 декабря, возле парламента собрались члены движения SaveФОП. Протест начался на следующий день после принятия законопроекта №5600, который увеличивает акцизы и сборы.

Об этом пишет LB.ua.

Собравшиеся требовали принять законопроект №5866, в пояснительной записке к которому говорится, что он призван «восстановить права налогоплательщиков не применять регистраторы расчетных операций, повышение предельных объемов доходов для применения упрощенной системы налогообложения с учетом наемных работников, налаживание эффективного учета их доходов».

— К сожалению, упрощенную систему хотят уничтожить и с первого января практически все микропредприниматели, практически все самозанятые ставятся на грань выживания. Вот мы и будем требовать, чтобы этот законопроект был принят, — заявил лидер движения Сергей Доротич.

Напомним, во втором чтении законопроект №5600 поддержали 255 депутатов. Следующий этап рассмотрение президентом.