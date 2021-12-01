С начала миграционного кризиса на территории Польши погибли 8 нелегальных мигрантов. Один из них утонул в реке.

Об этом в ходе брифинга рассказал один из представителей Пограничной стражи Польши, пишет РБК-Украина.

Как сообщила пресс-секретарь польской Пограничной стражи Анна Михальская, в общей сложности на польской территории погибли восемь мигрантов.

— Семь человек на территории подляского отделения погранохраны и один — выловленный из реки Буг на территории надбужаньского отделения, — отметила Анна Михальская.

Она уточнила, что среди них был один человек, который умер во время реанимационных мероприятий возле границы после ее нелегального пересечения.

Напомним, ранее несколько групп беженцев из стран Ближнего Востока штурмовали польскую границу. Во время отбития одной из попытки травму головы получил польский военнослужащий.