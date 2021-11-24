Прошлым вечером сразу несколько групп беженцев из стран Ближнего Востока штурмовали границу. Во время отбития одной из попытки травму головы получил польский военнослужащий.

Об этом сообщили в Пограничной службе Польши.

Так, за прошлые сутки мигранты предприняли 260 попыток прорыва. Во время одного из таких штурмов, на участке возле поста в Мельнике, 40 иностранцев напали на польских пограничников и закидали их булыжниками, сухими палками и шумовыми гранатами, полученными от белорусских силовиков.

Таким образом польский военный и заработал травму головы.

Напомним, Европейская комиссия составит «черный список», направленный на введение санкций в отношении транспортных и туристических компаний, причастных к незаконному ввозу мигрантов в Беларусь.