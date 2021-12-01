Мужчина, вооруженный ножом, угрожал кондуктору в общественном транспорта Мариуполя.

Об этом информирует УНН.

По данным прессы, коммунальная сотрудница попросила предъявить COVID-сертификат одного из пассажиров, в его защиту выступил другой мужчина, который достал холодное оружие.

— Уйди отсюда с ножом, камеры работают, — предупреждала кондуктор человека с ножом, тот использовал матерную лексику и пообещал «отрезать голову» обидчику.





Полиция проводил проверку и устанавливает личность дебошира, чтобы привлечь его к ответственности.

— В сети интернет опубликовано видео, на котором неизвестное лицо с ножом в руках выражает угрозы кондуктору общественного транспорта. Информация зарегистрирована в Едином реестре заявлений и обращений граждан, устанавливаются подробности происшествия, — уточнили у правоохранителей.

Напомним, возле города Берислав в рейсовом автобусе 51-летний мужчина угрожал взорвать гранату в рейсовом автобусе.