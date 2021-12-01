В России начались военные учения в граничащем с Украиной Южном военном округе.

Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

В ведомстве уточнили, что более 10 тысяч российских военнослужащих совершили марши в районы общевойсковых полигонов.

— Более 10 тысяч военнослужащих в составе батальонных тактических групп (БТГр) мотострелковых соединений Южного военного округа (ПВО) совершили марши в районы общевойсковых полигонов. В полевых условиях начнут зимний период обучения нового учебного года около трети подразделений всех соединений и военных частей ПВО, — говорится в сообщении.

По данным российского ведомства, боевое согласование подразделений организовано более чем на 30 общевойсковых полигонах. Для размещения личного состава развернуты полевые лагеря на базе основных полигонов в Ростовской, Волгоградской, Астраханской областях, Северной Осетии, Ингушетии, Ставрополье и оккупированном Крыму (полигон Опук).

На фоне нарушения российскими наемниками режима прекращения огня на Донбассе Россия стягивает свои войска к украинской границе. Это вызывает серьезную обеспокоенность со стороны стран Запада.

Как сообщалось, в Министерстве иностранных дел Российской Федерации заявили, что войска Украины стягивают свои силы на Донбасс. По их данным, там находятся уже 125 тысяч человек и это половина всего состава.