В Министерстве иностранных дел Российской Федерации заявили, что войска Украины стягивают свои силы на Донбасс. По их данным, там находятся уже 125 тысяч человек и это половина всего состава.

Об этом сообщает РБК-Украина.

Глава МИД России Сергей Лавров отметил, что на Донбассе аккумулируются все больше сил и средств со стороны Украины. По его словам, такими действиями руководит Запад — Вашингтон, другие западные столицы и НАТО.

«Против Донецка и Луганска применяются прямо запрещенные Минскими договоренностями тяжелые вооружения, включая беспилотники», — заявили в МИД РФ.

Ранее сообщалось, что Россия перебросила к границам Украины 10 тысяч военных для учений.