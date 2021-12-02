За сутки 1 декабря со стороны российских наемников зафиксировано 4 нарушения режима прекращения огня, погиб украинский военный.

Об этом сообщает штаб ООС.

В направлении Авдеевки оккупанты вели огонь из станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

Оккупанты дистанционно заминировали ПОМ-2 окрестности населенного пункта Марьинка, в результате чего местный житель получил ранение.

В районе Шумов российские наемники совершили обстрел из минометов калибра 120 мм, ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.

В сторону Новотроицкого противник открывал огонь из стрелкового оружия.

В результате вражеских действий один военнослужащий получил ранение, несовместимое с жизнью.

Как сообщалось, государственный секретарь США Энтони Блинкен считает, что Россия готовит широкомасштабное наступление на Украину.