Государственный секретарь США Энтони Блинкен считает, что Россия готовит широкомасштабное наступление на Украину.

Об этом он заявил на пресс-конференции в Риге, где проходил двухдневный саммит министров иностранных дел стран НАТО, сообщает Укринформ.

Энтони Блинкен отметил обеспокоенность Штатов возможным развитием ситуации и подчеркнул, что за последнее время Россия увеличила активность в информационном пространстве.

По словам американского чиновника, активность по продвижению антиукраинской пропаганды в социальных сетях возросла в 10 раз и практически достигла уровня 2014 года, когда Россия вероломно провела захват Крымского полуострова.

Дезинформационная кампания Кремля, направленная против Украины, имеет цель представить Украину агрессором и оправдать свои подготовленные военные действия.

— Мы глубоко обеспокоены признаками того, что у России есть планы агрессивных действий против Украины, Россия прилагает усилия, чтобы дестабилизировать Украину изнутри, а также готовит широкомасштабную военную операцию. Мы видели этот сценарий раньше, в 2014 году, когда Россия вторглась в Украину. Мы не знаем, принял ли президент Путин решение о вторжении. Но мы действительно знаем, что он способен начать кампанию в кратчайшие сроки, если он так решит. Поэтому, несмотря на неуверенность относительно его намерений и времени возможного начала, мы должны быть готовы ко всем вариантам чрезвычайных событий и должны сделать все, чтобы Россия изменила свой курс, — заявил Энтони Блинкен.

Как сообщалось, в Министерстве иностранных дел Российской Федерации заявили, что войска Украины стягивают свои силы на Донбасс. По их данным, там находятся уже 125 тысяч человек и это половина всего состава.