Житель Николаевской области заснул, оставив непогашенный окурок, тем самым устроив возгорание.

Об этом пишет пресс-служба ГУ ГСЧС Украины в Николаевской области.

Сегодня ночью, 2 декабря, на спецлинию «101» поступило сообщение о пожаре жилого дома на улице Гагарина села Парутино Куцурубской ТГ.

На место прибыл дежурный караул 22 ГПСЧ 2 государственного пожарно-спасательного отряда ГУ ГСЧС Украины в Николаевская область. Выяснилось, что выпивший мужчина лег спать и оставил непогашенную сигарету. От окурка вспыхнул матрас на кровати, где спал пострадавший. Мужчина проснулся и выполз из задымленной комнаты на улицу, где его и нашли соседи.

С ожогами рук и ног конечностей потерпевшего 1951 года рождения госпитализировали в 3 КНП «Центр первичной медико-санитарной помощи». Огонь на площади 50 квадратных метров потушили в 3:50.

Напомним, 30 ноября в Вознесенском районе Николаевской области вспыхнул пожар, жертвой стала женщина.