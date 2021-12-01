Вчера, 30 ноября, в Вознесенском районе Николаевской области вспыхнул пожар, жертвой стала женщина.

Об этом пишет пресс-служба ГУ ГСЧС Украины в Николаевской области.

В 23:33 на спецлинию «101» поступило сообщение о возгорании в жилом доме по улице Верхняя села Мостовое.

На место выехал дежурный караул 14 ГПСЧ 4 государственного пожарно-спасательного отряда ГУ ГСЧС Украины в Николаевской области и отделение местной пожарной охраны «Мостовое».

В ходе разведки в комнате нашли тело погибшей женщины 1978 года рождения. Пожар локализовали в 00:06 и ликвидировали в 00:24 на площади 35 квадратных метров. Предварительная причина — нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печей.

Напомним, 29 ноября в Варваровке в пожаре спасли женщину.