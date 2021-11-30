Вчера, 29 ноября, в микрорайоне Варваровка в Николаеве загорелся жилой дом.

Об этом уведомляет пресс-служба ГУ ГСЧС Украины в Николаевской области.

В 15:02 в оперативно-диспетчерскую службу сообщили о возгорании в жилом доме по улице Павла Ходченка в микрорайоне Варваровка.

На место выехали отделение 19 ГПСЧ 2 государственного пожарно-спасательного отряда. В ходе разведки в доме нашли женщину 1988 года рождения, которую пожарные вывели на свежий воздух. Огонь ликвидировали в 15:19 на площади 3 квадратных метра.

Напомним, поздним вечером, 26 ноября, в Николаевской области тушили хозяйственную постройку, в пожаре пострадал мужчина.