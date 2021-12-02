В Николаеве патрульные остановили автомобиль с поддельными номерами кузова.
Об этом сообщили в пресс-службе управления патрульной полиции в Николаевской области.
В среду 1 декабря около 1:00 во время патрулирования города инспекторы остановили автомобиль BMW на улице Чкалова за нарушение ПДД. Во время составления на водителя административных материалов, полицейские решили более тщательно осмотреть автомобиль.
В ходе поверхностной проверки полицейские заметили признаки подделки номерного ряда шасси. Также, при дальнейшей проверке инспекторы заметили, что передняя часть кузова автомобиля, вероятно, изготовлена не в заводских условиях.
На место происшествия полицейские вызвали следственно-оперативную группу для дальнейшего выяснения всех обстоятельств дела.
Напомним, что пограничники обнаружили в пункте пропуска «Борисполь» пятерых граждан Армении, предъявивших загранпаспорта граждан Украины с признаками подделки.
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В Николаеве патрульные остановили автомобиль с поддельными номерами кузова.
Об этом сообщили в пресс-службе управления патрульной полиции в Николаевской области.
В среду 1 декабря около 1:00 во время патрулирования города инспекторы остановили автомобиль BMW на улице Чкалова за нарушение ПДД. Во время составления на водителя административных материалов, полицейские решили более тщательно осмотреть автомобиль.
В ходе поверхностной проверки полицейские заметили признаки подделки номерного ряда шасси. Также, при дальнейшей проверке инспекторы заметили, что передняя часть кузова автомобиля, вероятно, изготовлена не в заводских условиях.
На место происшествия полицейские вызвали следственно-оперативную группу для дальнейшего выяснения всех обстоятельств дела.
Напомним, что пограничники обнаружили в пункте пропуска «Борисполь» пятерых граждан Армении, предъявивших загранпаспорта граждан Украины с признаками подделки.