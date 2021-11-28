Пограничники 27 ноября обнаружили в пункте пропуска «Борисполь» пятерых граждан Армении, предъявивших загранпаспорта граждан Украины с признаками подделки.

Об этом сообщили в Отдельном контрольно-пропускном пункте «Киев».

Там указывают, что пограничники проверяли документы пассажиров рейса «Киев – Барселона». Пятеро армян предъявили загранпаспорта граждан Украины.

Пограничники обнаружили в документах признаки частичной подделки: так, в них были изменены страницы с учредительными данными.

Правоохранители установили, что трое взрослых и двое детей пересекали государственную границу на выезд из Украины по действительным загранпаспортам Армении на рейс «Киев – Тбилиси».

После пребывания в зале ожидания они выбрали другой рейс, на который попытались сесть с другими паспортными документами.

Поддельные паспорта армяне приобрели у неизвестного в Украине за 10 тысяч долларов. Граждане Армении уже привлечены к административной ответственности, им запретили въезд в Украину на 3 года.

Напомним, что сотрудники Госпогранслужбы выявили признаки подделок в паспортах моряков-иностранцев в Николаевском морском порту.