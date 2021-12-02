Утром в четверг, 2 декабря, по улице Степовой в Николаеве у грузового автомобиля DAF на ходу загорелись тормозные колодки заднего колеса.

Об этом сообщает пресс-служба Главного управления Госслужбы по чрезвычайным ситуациям в Николаевской области.

На место прибыл дежурный караул 5-й государственной пожарно-спасательной части 2-го отряда. Пожар был ликвидирован в течение 15 минут с момента вызова спасателей.

Причина устанавливается. Пожарные спасли автомобиль от уничтожения, работала одна единица техники и четыре спасателя.

Ранее спасатели потушили загоревшиеся грузовик, который был припаркован на улице Вячеслава Черновола в Николаеве Николаева.