Спасатели потушили загоревшиеся грузовик, который был припаркован на улице Вячеслава Черновола в Николаеве Николаева

Возгорание произошло днем 29 ноября, сообщают в Главном управлении ГСЧС Украины в Николаевской области.

После сообщения в 14:42 о пожаре, на место выехали дежурные караулы 3 и 4 государственных пожарно-спасательных частей 2 государственного пожарно-спасательного отряда Главного управления ГСЧС Украины в Николаевской области.

Пожарные локализовали пожар в 14:53 и ликвидированы в 14:57 на площади 8 квадратных метров. Предварительная причина – разгерметизация топливной системы автомобиля.

От ГСЧС на месте работали 2 единицы техники и 8 человек личного состава. Дополнительно привлекались сотрудники полиции.

Напомним, что в ночь на 15 октября в Николаеве и Первомайске сгорело два автомобиля.