Центральный районный суд отправил на 15 лет в тюрьму гражданина РФ, проживающего в Николаеве, который в 2019 убил свою мать и расчленил ее тело, пытаясь скрыть преступление.

Об этом сообщает пресс-служба Центрального районного суда Николаева.

Коллегия судей Центрального районного суда Николаева, под председательством Дмитрия Тишко, вынесла приговор 36-летнему гражданину Российской Федерации, проживающему в Николаеве, обвиняемом в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины.

В ходе рассмотрения дела было установлено, что 31 марта 2019 года, находясь вместе со своей матерью в квартире по улице Большая Морская из-за неприязни обвиняемый нанес матери не меньше двух ударов по затылку твердым предметом. После этого он закрыл ей нос и рот, вследствие чего женщина умерла.

В тот же день он нашел в интернете информацию о расчленении трупа, избавлении от него и уничтожении отпечатков пальцев, приобрел мусорные пакеты, секатор и кухонный нож.

После этого он в квартире расчленил тело убитой женщины и поместил его части в пакеты. Один из них он вынес и положил в мусорный контейнер, расположенный на углу улиц Артиллерийской и Набережной в Николаеве, а остальные вынес в подвальное помещение собственного дома.

На следующий день обвиняемый арендовал на сутки автомобиль и приобрел пластиковую бочку объемом 100 литров.

Кроме того, с целью скрыть умышленное убийство, мужчина 1 апреля 2019 года подал в полицию заявление о пропаже матери. На следующий день он положил части тела матери в бочку и перевез на берег реки Ингул, на территорию полуострова Аляуды. Там он выбросил бочку в реку, на расстояние 25-30 метров от берега.

Обвиняемый в ходе разбирательства не признал свою вину, но отказался предоставлять какие-либо показания.

Защитник обращала внимание на возможное совершение указанного преступления по неосторожности, что не нашло своего подтверждения в ходе судебного следствия.

По результатам рассмотрения суд пришел к выводу о доказанности вины обвиняемого, что подтверждается исследованными в ходе рассмотрения доказательствами и показаниями свидетелей.

При этом суд постановил признать мужчину виновным в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч.1 ст.115 УК Украины и назначить ему наказание в виде максимальной санкции — лишения свободы сроком на 15 лет.

Кроме того, суд решил взыскать с последнего в пользу государства процессуальные расходы на проведение соответствующих экспертиз в уголовном производстве на сумму 190 тысяч 911 гривен.

«После оглашения приговора обвиняемый, узнав о назначенном ему наказании, начал агрессивно вести себя, высказываться и демонстрировать непристойные жесты», — добавили в суде.

Напомним, недавно в российском Санкт-Петербурге во время ДТП из машины выпал труп с перерезанным горлом. Один из троих мужчин, которые сбежали из салона, признался в употреблении человеческого мяса.