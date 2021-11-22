В российском Санкт-Петербурге во время ДТП из машины выпал труп с перерезанным горлом. Один из троих мужчин, которые сбежали из салона, признался в употреблении человеческого мяса.

Об этом написал Znak.com.

23-летний задержанный рассказал, что прошлой осенью захотел реализовать свои старые желания и попробовать человечину. Для этого он захватил кухонный нож и сменную одежду, после чего отправился подыскивать жертву.

В итоге он остановился на худом мужчине с бородой, который работал брокером и в тот вечер, 26 сентября 2020 года, был одет по-летнему легко. Каннибал подкрался со спины, мужчина обернулся и в его горло вонзился нож. Однако жертва стала сопротивляться, после чего преступник еще 10 раз ударил в район груди. Старый нож быстро пришелся в негодность, после чего убийца отбросил оружие и вгрызся зубами в горло брокера. Когда зарезанный перестал подавать признаки жизни, отсек язык, а труп оставил в дренажной трубе.

Переодевшись в чистое, людоед с «добычей» вернулся домой, где начал готовку. По его словам, язык он «нашинковал», «долго варил», но результатом все равно остался недоволен.

— Наверное, другая часть тела мне бы понравилась, — допустил молодой человек.

Через день он увидел в телевизоре сообщения о найденном теле. В начале запаниковал, но потом успокоился.

— Мне стало немного страшно, но через сутки я отпустил эту ситуацию и стал жить, как обычно. В содеянном не раскаиваюсь, — высказался он при разговоре со следователем.

Ранее сообщалось, в Уганде, стране на востоке Африки, шаманы убивают детей в качестве жертвоприношения духам, чтобы те послали дождь страдающим от засухи людям.