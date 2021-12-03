В Вознесенском районе возле села Вокзал трое мужчин вырубили 63 дерева на сумму более 375 тысяч гривен.

Об этом сообщили в Государственной экологической инспекции Юго-Западного округа

24 ноября на территории Прибужановской территориальной общины Вознесенского района Николаевской области во время рейдовой проверки выявлен факт незаконной рубки деревьев в лесном защитном насаждении в районе села Вокзал. Рубку проводили три мужчины, которые отказались предоставлять личные данные и скрылись на микроавтобусе.

Инспекторы по охране окружающей природной среды сообщили о нарушителях в полицию.

– При осмотре места происшествия установлено, что незаконно срублено 63 дерева породы «Вяз», диаметр самого большого дерева 97 сантиметров. Общая сумма ущерба, причиненного окружающей среде, составляет 375 тысяч 453 гривны 61 копейка, – сообщают инспекторы.

Ранее сообщалось, что на Первомайщине массово вырубают деревья. Местные власти говорят, что никак не могу повлиять на ситуацию.