На Первомайщине массово вырубают деревья. Местные власти говорят, что никак не могу повлиять на ситуацию.

Об этом говорится в сюжете НИС-ТВ.

Больше всех от лесорубов страдают зеленые насаждения Каменномостовской ОТГ. Люди отмечают, что это огромная проблема для громады, но на камеру говорить об этом боятся.

Не побоялась рассказать об уничтожении лесополос Валентина Крамаренко из села Каменный мост. Она отметила, что деревья пилят прямо на территориях частных домовладений. У нее два года назад также спилили деревья, но полиция виновных так и не наказала. Кроме того, женщине стали угрожать.

– Мне угрожали уже не один раз за это все. Говорят: «Если не будут стоять столбы, то выбьем окна и спалим вместе с мамой». Фасад моего дома забрасывали камнями, – отмечает женщина.

О конфликте в сельсовете знают. Говорят, что пробовали его урегулировать, но не получилось. Знают и о массовой вырубке деревьев в громаде, но тоже ничего сделать не могут. Уничтожением деревьев занялась полиция, где расследуют криминальные производства.

Ранее сообщалось, что депутаты Николаевского городского совета не дали разрешение государственному предприятию «Николаевское лесное хозяйство» на вырубку сухостоя в Балабановском лесу.

Напомним, что вырубка деревьев в урочище началась 15 февраля 2021 года. Местные жители назвали ее варварской. Они отмечают, что вырубают деревья каждый год, но новых насаждений лесхоз не проводит. Куда срубленный лес вывозят дальше — тоже неизвестно.