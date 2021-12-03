Поздно вечером 2 декабря на автодороге Р-06 «Ульяновка-Николаев» на повороте в микрорайон Матвеевка города Николаева произошло ДТП с участием Daewoo Lanos и грузовика Renault Magnum.

Об этом сообщили в Госслужбе по чрезвычайным ситуациям в Николаевской области.

2 декабря в 22:10 на спецлинию 101 поступило сообщение о происшествии. В результате столкновения транспортных средств пострадал водитель легкового автомобиля. Спасатели деблокировали пострадавшего из поврежденного авто и передали медикам. Мужчину 2001 года рождения каретой скорой помощи доставили в больницу.

От ГСЧС к ликвидации аварии привлекалось 12 спасателей и 3 единицы техники, работал экипаж полиции, бригада скорой медицинской помощи.

Напомним, на выходных нна трассе М-14 в Николаевской области проищошла авария с участием четырех грузовиков. Один человек погиб.