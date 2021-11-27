В масштабном ДТП на трассе «Одесса-Николаев» погиб как минимум один человек, еще одного госпитализировали.

Об этом уведомляют в полиции Николаевской области.

Оказалось, что авария произошла с участием четырех, а не трех грузовиков, как сообщалось ранее. Это Renault Premium под управлением 38-летнего водителя, грузовик Volvo FN, за рулем которого находился 45-летний водитель, и транспортное средство DAF с 49-летним водителем в салоне.

После столкновения DAF выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с грузовым автомобилем MAN LE, за рулем которого находился 42-летний мужчина.

В результате ДТП водителя MAN госпитализировали в медучреждение, его 39-летний пассажир скончался в карете скорой помощи.

По указанному факту следователи возбудили уголовное производство по признакам части 2 статьи 286 «Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами, повлекшими смерть». Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до восьми лет. Все обстоятельства и причины ДТП устанавливаются.

Напомним, в октябре под Одессой у села Дачного произошло ДТП: большегруз врезался в рейсовый автобус и убил двух пассажиров.