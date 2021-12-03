Вчера, 2 декабря, а шахте ПАО «АрселорМиттал Кривой Рог» смертельную травму получил работник предприятия.

О трагедии сообщили в Госслужбе по вопросам труда.

Шахтер получил смертельную травму во время работы под землей.

— При выполнении подрядных работ на орт-заезде 231 оси горизонт 1135 метров ПАО «АрселорМиттал Кривой Рог» произошел обвал горной породы и смертельно травмировал работника, — говорится в сообщении.

Трагический инцидент будет расследователь управление Гоструда в Днепропетровской области. Также к расследованию подключились сотрудники полиции, открывшие дело по статье о нарушении правил безопасности при выполнении работ с повышенной опасностью, повлекшее гибель людей.

Напомним, в оккупированном Должанском районе Луганской области произошла авария на шахте. Погибли минимум девять горняков.