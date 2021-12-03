3 декабря 2021 года ушел из жизни Юрий Сандюк – первый глава города Николаева постсоветского периода (в 1990-1994 годах).

Юрий Сандюк умер в результате тяжелой болезни, сообщили в Николаевском городском совете

Прощание с ним состоится 4 декабря в 12:00 на городском кладбище (центральной аллее, секторе для почетных горожан).

Юрий Сандюк родился 2 января 1947 в городе Линдов (Германия), где в то время проходил военную службу его отец – кадровый офицер, участник Второй мировой войны.

В связи с неоднократным переводом отца на новое место несения службы проживал и учился в средней школе города Первомайск Николаевской области и города Петропавловск-Камчатский. В 1961 году он поселился в Николаеве.

Юрий Сандюк был избран руководителем Николаевского городского совета Народных депутатов в 1990 году, работал до 1994 года. Его заместителями в свое время были экс-губернатор Николай Круглов и покойный мэр Владимир Чайка.

Напомним, что 25 ноября 2021 года умер бывший мэр Киева, депутат Киевсовета Александр Омельченко.