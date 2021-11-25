Умер бывший мэр столицы, депутат Киевсовета Александр Омельченко.

Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко в Телеграме.

— Сегодня не стало Александра Омельченко... Бывшего городского председателя столицы, председателя КГГА, народного депутата, депутата Киевсовета... Выражаю искренние соболезнования семье и близким Александра Александровича, — написал Виталий Кличко.

Ранее Александра Омельченко госпитализировали из-за COVID-19, состояние его здоровья врачи оценивали как тяжелое.

Александр Омельченко был депутатом Киевского городского совета. Был председателем КГГА с 1996-го по 2006 год, мэром Киева — с 1999-го по 2006 год.