Сегодня, 3 декабря, в Винницкой области произошла аварии при участии грузовика, который транспортировал раздражающий аммиачный газ. Негативные последствия в виде утечки летучего вещества удалось предотвратить.

Об этом пишет «Сегодня».

Издание утверждает, что около слетевшей в кювет фуры работают спасатели и специалисты, которые перекачивают опасный газ из бочки в другую емкость.

Напомним, возле города Немиров на Винниччине на территории ЧАО «Райагрохим» из железнодорожной цистерны испарился безводный аммиак.