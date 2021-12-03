Сегодня, 3 декабря, в Брюховичах Львовской области вспыхнул храм святой Терезы.

Об этом информирует УНН.

Гасить огонь прибыли больше 40 спасаталей. Очевидцы говорят о густом черном дыме, который протянулся на сотни метров вокруг.

Местные СМИ сообщают, что храм освятили несколько лет назад, однако на нем до сих пор продолжаются строительные работы.

Религиозное строение начали возводить в 2014 году, а службы в нем начали проводить только в 2019.

Напомним, в Киеве горел Костел Святого Николая на улице Большой Васильковской. Жертв и пострадавших нет. Позже стало известно, что основной версией пожара в киевском костеле в настоящее время является возгорание электропроводов внутри деревянного корпуса органа.