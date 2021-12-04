В ночь с 3 на 4 декабря в микрорайоне Намыв сгорели два припаркованных автомобиля.

Об этом сообщили в Госслужбе по чрезвычайным ситуациям в Николаевской области.

4 декабря в 01:07 в Службу спасения поступило сообщение о пожаре автомобиля по улице. По прибытию спасатели установили, что огнем охвачен Dacia Logan, однако возгорание успело перекинуться на припаркованный рядом Ford Focus.

Пожар на площади 6 м2 в 01:17 локализовали и в 01:29 — ликвидировали, его причина устанавливается. Огнем поврежден салон, багажное отделение автомобиля Ford Focus. От ГСЧС привлекалось 7 спасателей, 2 единицы техники и сотрудники полиции.