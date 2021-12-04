В субботу, 4 декабря, пользователи Instagram массово пожаловались на проблемы с социальной сетью.

Об этом свидетельствуют данные сервиса Downdetector.

Проблемы в работе Instagram начались около 16:00. В один из моментов число жалоб от пользователей превышало тысячу.

Отмечается, что больше 60% пользователей испытывают проблемы с приложением, по 20% — с сайтом и подключением к серверу.

На проблемы больше всего жаловались пользователи из Украины, Беларуси и России.

Напомним, что 4 октября, произошел глобальный сбой в работе веб-сервисов по всему миру. Среди пострадавших оказались социальные сети Instagram, Facebook, Twitter, TikTok, а также мессенджеры WhatsApp, Facebook Messenger и Telegram.