В горах Карпат с выходных искали мужчину, который пропал во время катаний на снегоходе. Когда пошел четвертый день, спасатели нашли его уже мертвым.

Об этом сообщили в ГСЧС.

Туриста нашли еще днем. К поискам привлекли вертолет и 33 единицы техники.

— 7 декабря в 13:53 найдено тело 50-летнего мужчины, пропавшего еще 4 декабря на горной долине Руна, Ужгородского района, во время катания на снегоходе. Поиски продолжались до сих пор, — сказано в релизе.

Напомним, в начале осени на Буковине нашли мертвым грибника, которого искали неделю.