Спецназовцы итальянской полиции задержали 32 членов мафии в ходе операции в городе Фоджа, регион Апулия.

Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на европейские СМИ.

Среди предъявленных обвинений — участие в мафиозном объединении, торговля оружием и наркотиками, покушение на убийство, незаконное владение оружием, отмывание денег, вымогательство, фиктивная регистрация имущества, мошенничество и кража при отягчающих обстоятельствах.

По словам следователей, обвинения имеют отягчающие обстоятельства, поскольку задержанные действовали мафиозными методами, в частности, в районах Манфредонии, Маттинаты, Маккиа и Вьесте.

Ордеры на арест были выданы судом в Бари по запросу окружной прокуратуры по борьбе с мафией и терроризмом.

Напомним, итальянские правоохранители смогли найти бывшего члена мафии Марка Ферена Клода Бьяра благодаря его кулинарному шоу на YouTube. Мужчина скрывался аж в Доминиканской Республике.