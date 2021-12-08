В переполненной тюрьме в столице Бурунди Гитеге произошел пожар, в результате которого 38 человек погибли и 69 были серьезно ранены.
Об этом сообщает The Guardian.
Министерство внутренних дел страны сообщило, что причиной пожара стало короткое замыкание.
Источник в полиции сообщил, что службы экстренной помощи опоздали на место происшествия, и пожарная машина прибыла всего через два часа после начала пожара. Один из заключенных, которому удалось спастись, сказал, что во время пожара «полиция отказалась открывать двери в наши комнаты, сказав, что приказы, которые они получили».
По словам очевидцев, многие заключённые все еще спали во время пожара.
Те, кто получил самые серьезные ожоги, были доставлены в больницу, а другим оказали медицинскую помощь на месте происшествия.
В здании, построенном почти 100 лет назад, третьем по величине в Бурунди, содержалось несколько политических заключенных в комплексе строгого режима, а также было женское крыло.
Напомним, ранее в Нигерии, в городе Лагос в результате обрушения высотного здания погибли 16 человек.
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В переполненной тюрьме в столице Бурунди Гитеге произошел пожар, в результате которого 38 человек погибли и 69 были серьезно ранены.
Об этом сообщает The Guardian.
Министерство внутренних дел страны сообщило, что причиной пожара стало короткое замыкание.
Источник в полиции сообщил, что службы экстренной помощи опоздали на место происшествия, и пожарная машина прибыла всего через два часа после начала пожара. Один из заключенных, которому удалось спастись, сказал, что во время пожара «полиция отказалась открывать двери в наши комнаты, сказав, что приказы, которые они получили».
По словам очевидцев, многие заключённые все еще спали во время пожара.
Те, кто получил самые серьезные ожоги, были доставлены в больницу, а другим оказали медицинскую помощь на месте происшествия.
В здании, построенном почти 100 лет назад, третьем по величине в Бурунди, содержалось несколько политических заключенных в комплексе строгого режима, а также было женское крыло.
Напомним, ранее в Нигерии, в городе Лагос в результате обрушения высотного здания погибли 16 человек.