За прошедшие сутки, 7 декабря, вооруженные формирования Российской Федерации совершили 6 обстрелов, в том числе по жилым домам.

Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.

В направлении Майорска оккупанты вели огонь из автоматических станковых гранатометов. Также отмечается, что под обстрел попали окрестности населенного пункта, в результате чего был поврежден частный жилой дом. Люди не пострадали.

В сторону Новоалександровки боевики стреляли из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия. В районе Пивденного применили минометы 120-го калибра и стрелковое оружие.

В районе Нью-Йорка враг обстреливал наши позиции из гранатометов различных систем и стрелкового оружия. Возле Причепиловки оккупанты открывали огонь из автоматических станковых и подствольных гранатометов.

В результате обстрелов 7 декабря бойцы ООС не пострадали.

Глава Минобороны Алексей Резников пообещал, что российские солдаты, вторгнувшиеся на территорию Украины, назад «вернутся в гробах».