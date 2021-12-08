За прошедшие сутки, 7 декабря, вооруженные формирования Российской Федерации совершили 6 обстрелов, в том числе по жилым домам.
Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.
В направлении Майорска оккупанты вели огонь из автоматических станковых гранатометов. Также отмечается, что под обстрел попали окрестности населенного пункта, в результате чего был поврежден частный жилой дом. Люди не пострадали.
В сторону Новоалександровки боевики стреляли из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия. В районе Пивденного применили минометы 120-го калибра и стрелковое оружие.
В районе Нью-Йорка враг обстреливал наши позиции из гранатометов различных систем и стрелкового оружия. Возле Причепиловки оккупанты открывали огонь из автоматических станковых и подствольных гранатометов.
В результате обстрелов 7 декабря бойцы ООС не пострадали.
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За прошедшие сутки, 7 декабря, вооруженные формирования Российской Федерации совершили 6 обстрелов, в том числе по жилым домам.
Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.
В направлении Майорска оккупанты вели огонь из автоматических станковых гранатометов. Также отмечается, что под обстрел попали окрестности населенного пункта, в результате чего был поврежден частный жилой дом. Люди не пострадали.
В сторону Новоалександровки боевики стреляли из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия. В районе Пивденного применили минометы 120-го калибра и стрелковое оружие.
В районе Нью-Йорка враг обстреливал наши позиции из гранатометов различных систем и стрелкового оружия. Возле Причепиловки оккупанты открывали огонь из автоматических станковых и подствольных гранатометов.
В результате обстрелов 7 декабря бойцы ООС не пострадали.
Глава Минобороны Алексей Резников пообещал, что российские солдаты, вторгнувшиеся на территорию Украины, назад «вернутся в гробах».