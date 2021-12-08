В результате нападения вооруженных злоумышленников на автобус в Нигерии погибли по меньшей мере 30 человек.
Об этом сообщает Укринформ.
Отмечается, что по меньшей мере 30 пассажиров автобуса в нигерийском штате Сокото сгорели, когда вооруженные нападавшие подожгли его.
По данным правоохранителей, в автобусе находились 24 пассажира, семеро из которых выжили и были доставлены в больницу. Тем временем местные жители, которые помогали в спасении, рассказали о 30 погибших, включая женщин и детей.
Местные рассказали, что крестьяне попали в засаду на дороге, соединяющей регион Сабон Бирни с селом Гидан Бава в штате Борно.
На севере Нигерии регулярно случаются нападения на людей, путешествующих по автострадам, а также похищение учеников школ.
Ранее сообщалось, что в переполненной тюрьме в столице Бурунди Гитеге произошел пожар, в результате которого 38 человек погибли и 69 были серьезно ранены.
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В результате нападения вооруженных злоумышленников на автобус в Нигерии погибли по меньшей мере 30 человек.
Об этом сообщает Укринформ.
Отмечается, что по меньшей мере 30 пассажиров автобуса в нигерийском штате Сокото сгорели, когда вооруженные нападавшие подожгли его.
По данным правоохранителей, в автобусе находились 24 пассажира, семеро из которых выжили и были доставлены в больницу. Тем временем местные жители, которые помогали в спасении, рассказали о 30 погибших, включая женщин и детей.
Местные рассказали, что крестьяне попали в засаду на дороге, соединяющей регион Сабон Бирни с селом Гидан Бава в штате Борно.
На севере Нигерии регулярно случаются нападения на людей, путешествующих по автострадам, а также похищение учеников школ.
Ранее сообщалось, что в переполненной тюрьме в столице Бурунди Гитеге произошел пожар, в результате которого 38 человек погибли и 69 были серьезно ранены.