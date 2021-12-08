На автодороге вблизи села Лозовая Тернопольского района произошла авария с участием рейсового микроавтобуса и другого автомобиля. В результате столкновения машин пострадали 9 человек.

Об этом сообщили в полиции Тернопольской области.

Авария произошла около 17:00 8 декабря на автодороге Доманово-Ковель-Черновцы-Тереблече. В полиции указывают, что на дороге не разминулись рейсовый микроавтобус Mercedes-Benz и автомобиль Volkswagen Passat.

Маршрутка курсировала из Тернополя в Кременец.

По предварительной информации, за медицинской помощью с травмами разной степени тяжести обратились 9 пострадавших, в том числе водитель микроавтобуса.

Сейчас на месте происшествия работают правоохранители. Решается вопрос о внесении события в Единый реестр досудебных расследований по статье 286 УК Украины.

Напомним, что 8 декабря на проспекте Героев Украины в Николаеве произошла авария с участием трех автомобилей. Виновник аварии — водитель автомобиля Ford Transit сел за руль в состоянии сильного алкогольного опьянения.