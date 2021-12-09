Сегодня утром, 9 декабря, в Николаеве 17-летняя девушка предположительно совершила суицид, побежав под проезжающий поезд.

Об этом сообщает ресурс «Новости-N».

Девушка погибла около 7 часов утра на железнодорожном полотне между Николаевым и станцией Кульбакино.

Машинист пассажирского поезда Харьков — Николаев утверждает, что слишком поздно заметил несовершеннолетнюю. Она успела кинуться под колесами, экстренное торможение закончилось, когда тело подростка переехал третий вагон.

Полиция установила, что жертвой стала девушка 2004 года рождения. Открыто расследование.

Напомним, правоохранители оказали помощь николаевцу, который собирался спрыгнуть с Варваровского моста.