Правоохранители оказали помощь николаевцу, который собирался спрыгнуть с Варваровского моста.

Об этом пишут на странице патрульной полиции Николаевской области в Facebook.

Сообщение о том, что за оградой Варваровского моста стоит мужчина и собирается покончить с собой, поступило около 15:00 в субботу, 20 ноября.

На место происшествия срочно прибыло несколько экипажей полиции. На место происшествия прибыло несколько экипажей патрульной полиции. Инспекторы долго разговаривали с мужчиной, а когда он потерял бдительность, схватили его и перетащили в безопасное место. Спасенного передали медикам. Как выяснилось позже, накануне николаевец поссорился со своей девушкой и был выпившим.

Напомним, утром 2 сентября мужчина хотел прыгнуть с Ингульского моста, чтобы покончить жизнь самоубийством, его спасли патрульные.