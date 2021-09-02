Рано утром 2 сентября мужчина хотел прыгнуть с Ингульского моста, чтобы покончить жизнь самоубийством. Двое патрульных Александр Горпинич и Дмитрий Кравченко оттащили мужчину от ограждения в момент, когда тот потерял бдительность.

Спасенного сразу передали медикам, которые госпитализировали его, сообщает пресс-служба патрульной полиции Николаева.

Отмечается, что на вызов прибыло несколько экипажей патрульной полиции. Александр Горпинич и Дмитрий Кравченко длительное время общались с мужчиной, пытаясь отговорить его от задуманного.

Напомним, в марте этого года николаевские патрульные спасли мужчину, который сидел за оградой пешеходного моста через реку Ингул и пытался совершить самоубийство.