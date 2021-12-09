На проспекте Героев Украины в Николаеве были задержаны двое граждан по подозрению в хранении наркотических веществ. Один из них оказался действующим сотрудником полиции и сыном судьи.

По информации «Новостей-N», двое мужчин были задержаны вечером, 6 декабря. В полицию поступил звонок о том, что двое подозрительных неизвестных «ищут закладку». Увидев правоохранителей, один из мужчин попытался выбросить пакет с неизвестным веществом, который был изъят полицейскими.

Оба мужчины были в алкогольном опьянении. По информации издания «Преступности.НЕТ», один из них начал рассказывать полицейским о своих связях и дальнейшими проблемами – им оказался 23-летний лейтенант полиции Владислав Бобров. Его мать, Ирина Боброва, является судьей Заводского районного суда Николаева.

В телефонах фигурантов также нашли фото с геолокацией, которое указывало место, где надо было искать «закладку». Мужчин доставили в отдел полиции и после выяснения предварительной информации отпустили. По факту в полиции открыли уголовное производство по статье 309 Уголовного кодекса Украины («Незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов без цели сбыта»). Расследование уголовного производства продолжается.

Ранее сообщалось, что в Ингульском районе Николаева поймали мужчину, который раскладывал «закладки» с наркотиками.