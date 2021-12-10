Сегодня ночью, 10 декабря, водитель грузовика КАМАЗ попал в ДТП в Николаеве.

Об этом пишет пресс-служба ГУ ГСЧС Украины в Николаевской области.

В 01:05 на спецлинию «101» поступило сообщение о том, что на улице Гагарина в Николаеве произошла авария с участием грузового автомобиля КАМАЗ.

Водитель 1989 года рождения столкнулся с высоковольтной опорой и деревом, в результате чего его зажало конструкциями авто в кабине.

На место прибыл дежурный караул 5 ГПСЧ 2 государственного пожарно-спасательного отряда Главного управления ГСЧС Украины в Николаевской области. С помощью гидравлического инструмента VEBER спасатели деблокировали пострадавшего и передали медикам.

Также с помощью специального оборудования спасатели убрали с проезжей части дерево, мешающее свободному проезду транспорта.

Ранее сообщалось, что Новозаводской районный суд Чернигова взял под стражу на два месяца мужчину, который сидел за рулем фуры, попавшей в аварию с маршруткой. Жертвами столкновения стали 13 погибших, еще 7 госпитализировали с различными травмами.