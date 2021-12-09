Новозаводской районный суд Чернигова взял под стражу на два месяца мужчину, который сидел за рулем фуры, попавшей в аварию с маршруткой. Жертвами столкновения стали 13 погибших, еще 7 госпитализировали с различными травмами.

Об этом пишет «Суспільне»

Выступая на процессе, водитель заверил присутствующих в своей невиновности. По его словам, он успел начать торможение, а дальнейшие события вспомнить не может.

Судья Владимир Павлов удовлетворил ходотайство стороны обвинения и арестовал подозреваемого на два месяца.

Сообщается, что 44-летний обвиняемый уроженец Черниговского района. Согласно выводам полиции, именно он спровоцировал столкновение, вырулив на встречную полосу.

По статье, которую инкриминируют мужчине, ему грозит перспектива до 10 лет заключения.

Как сообщалось, по последним известным данным, в трагедии погибли 13 пассажиров рейсового автобуса.

Напомним, на Черниговщине у села Брусилов 7 ноября произошло ДТП с многочисленными жертвами. На трассе H-27 произошло столкновение между фурой и микроавтобусом, который курсировал по маршруту «Чернигов-Сосница».