В Николаеве Chevrolet насмерть сбил пешехода и скрылся с места ДТП. За рулем была 37-летняя женщина. Ее нашли и задержали.

Как сообщили в Отделе коммуникации полиции Николаевской области, 8 декабря возле дома №50/1 по улице Пограничная, водитель неустановленного автомобиля сбил пешехода, после чего покинул место преступления. 72-летний пешеход был госпитализирован в больницу, но от полученных травм скончался.

Позже транспортное средство полицейские обнаружили по улице Чкалова. Правоохранители установили, что за рулем машины находилась 37-летняя женщина. Ее следователи задержали в порядке ст. 208 УПК.

Сейчас решается вопрос по поводу сообщения задержанной о подозрении. В ближайшее время суд будет избирать ей меру пресечения.

В настоящее время идет расследование уголовного производства, начатого по ч. 2 ст. 286 УКУ «Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами, причинившими тяжкое телесное повреждение». Санкция статьи предусматривает до восьми лет тюрьмы.

Напомним, что Центральный райсуд Николаева избрал меру пресечения для мужчины, который находился за рулем Chevrolet Lacetti в момент аварии с ВАЗ 2101, где ехала семья из семи человек.