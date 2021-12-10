Следственный судья Светлана Скрипченко избрала меру пресечения 37-летней жительнице Николаева, которая сбила 72-летнего пенсионера.

Об этом сообщает пресс-служба Центрального районного суда Николаева.

Согласно материалам дела, 8 декабря, около 19.40, подозреваемая двигалась на автомобиле Chevrolet Volt по улице Пограничной в Николаеве в сторону Малой Морской.

В районе дома № 50/1, по Пограничной, женщина наехала на 72-летнего мужчину, который переходил дорогу по пешеходному переходу. После наезда она покинула место происшествия.

Пенсионер от многочисленных травм скончался на следующий день в лечебном учреждении.

В ходе заседания женщина объяснила, что наезд произошел случайно, она не заметила пешехода из-за тумана. По ее словам, место аварии она покинула, поскольку находилось в шоковом состоянии. Объяснила, что проехала после наезда два квартала и остановилась, однако скорую помощь и полицию не вызвала. Скорость автомобиля, по ее словам, составляла 55-60 км/ч, а алкоголь и наркотики в тот день не употребляла.

Защитник просил избрать меру пресечения в виде домашнего ареста, ссылаясь на то, что его клиентка не привлекалась ранее к уголовной ответственности, имеет крепкие социальные связи, содержит малолетнего ребенка, признает свою вину, место ДТП оставила из-за эмоционального состояния.

По результатам рассмотрения, Светлана Скрипченко приняла решение об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей до 5 февраля 2022 года и обязала службу по делам детей Николаевского горсовета принять меры в отношении ребенка подозреваемой, который остался без родительской опеки.