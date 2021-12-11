Под мощное торнадо попали четыре штата США: непогода хозяйничала в Арканзасе, Кентукки, Теннесси и Миссури.

Об этом передает Sky News.

В Кентукки сильные порывы ветра могли стать причиной смерти до сотни человек. Губернатор Энди Бешир сказал, что штат «испытал одни из самых сильных повреждений от торнадо, которые мы видели за долгое время».

— Мы считаем, что число погибших в результате этого события превысит 50 жителей Кентукки и, вероятно, в конечном итоге приблизится к 70 или 100 летальным случаям, — добавил политик.

Без электричества в этом штате остались почти 60 тысяч человек.

В Арканзасе пока сообщают о меньшем количестве пострадавших, однако несколько десятков человек оказались в ловушке внутри здания, когда оно обрушилось. Пятеро получили серьезные травмы, еще несколько отделались испугом.

В Теннесcи сообщается о трех смертельных случаях, связанных с торнадо. А в еще одном штате на юге страны — Миссури один человек погиб, а двое травмированы в результате обрушения зданий возле городов Дефайанс и Нью-Мелл.

Напомним, в Китае объявили желтый уровень опасности из-за самой большой песчаной бури