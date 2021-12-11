За сегодняшний день оккупационные формирования РФ 3 раза нарушали соглашение о прекращении огня. Один украинский военнослужащий получил ранение.

Об этом отчитались в штабе.

Возле Песчаного враги применили стрелковое оружие с гранатометами, под Каменкой вели огонь из стрелкового оружия, а в районе Катериновке к автоматам добавились крупнокалиберные пулеметы.

Раненому военному ничего не угрожает, его перевезли в госпиталь, он в удовлетворительном состоянии.

Как сообщалось, за вчерашний день на фронте обошлось без ранений.