За сегодняшний день оккупационные формирования РФ 3 раза нарушали соглашение о прекращении огня. Один украинский военнослужащий получил ранение.
Об этом отчитались в штабе.
Возле Песчаного враги применили стрелковое оружие с гранатометами, под Каменкой вели огонь из стрелкового оружия, а в районе Катериновке к автоматам добавились крупнокалиберные пулеметы.
Раненому военному ничего не угрожает, его перевезли в госпиталь, он в удовлетворительном состоянии.
Как сообщалось, за вчерашний день на фронте обошлось без ранений.
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За сегодняшний день оккупационные формирования РФ 3 раза нарушали соглашение о прекращении огня. Один украинский военнослужащий получил ранение.
Об этом отчитались в штабе.
Возле Песчаного враги применили стрелковое оружие с гранатометами, под Каменкой вели огонь из стрелкового оружия, а в районе Катериновке к автоматам добавились крупнокалиберные пулеметы.
Раненому военному ничего не угрожает, его перевезли в госпиталь, он в удовлетворительном состоянии.
Как сообщалось, за вчерашний день на фронте обошлось без ранений.