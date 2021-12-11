За прошедшие сутки, 10 декабря, формирования российских наемников 6 раз открывали огонь в нарушение соглашения о прекращении обстрелов.

Об этом говорится в сводке штаба ООС.

Возле населенного пункта Песчаное враги стреляли из минометов калибра 82мм, у Новотошковского боевики стреляли из подствольных гранатометов и стрелкового вооружения, а под Попасной террористы открыли огонь из крупнокалиберных пулеметов и гранатометов различных систем.

Рядом с Майорском оккупанты вели прицельный огонь из станковых противотанковых гранатометов, в районе Новоалександровки устроили обстрел из пулеметов и гранатометов, а рядом с поселком Южное применили минометы калибра 82мм, запрещенные Минскими соглашениями.

Среди украинских военных раненных нет, на все провокации они отвечали шквальным огнем в сторону оккупационных войск.

Ранее появилась информация, что содержание больше 94 тысяч российских военных возле границ Украины и на временно оккупированных территориях стоит России примерно 10 миллионов долларов в сутки.

Напомним, американская разведка обнаружила, что Кремль планирует наступление на Украину на нескольких фронтах. Уже в начале следующего года Россия может применить 175 тысяч военнослужащих.

Как сообщалось, украинская разведка анализирует все сценарии по поводу возможного широкомасштабного вторжения РФ. Вероятным временем достижение готовности России к эскалации может быть конец января.