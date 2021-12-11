Сегодня, 11 декабря, в автобусе, который ходит по маршруту № 51, один из пассажиров выпустил струю из перцового баллончика.

Об этом пишет ресурс «Новости-N».

По данным издания, транспорт двигался в сторону площади Победы по проспекту Мира, салон был забит. Возле улицы Строителей внутрь прошел пассажир средних лет.

Водитель попросил у него предъявить удостоверение на право льготного проезда – тот ответил матом, и все же достал удостоверение. После этого он начал браниться с совершенно другим человеком, который выхватил газовый баллончик и брызнул им в закрытом салоне, полном людей различного возраста.

На место сразу приехала карета «скорой» помощи, чтобы оказать помощь пострадавшим. Водитель набрал полицейских, прибывшие патрульные забрали мужчину с перцовым баллоном для получения показаний.

О состоянии мужчины, который получил в лицо струю токсичного вещества, ничего не сообщается.

Как сообщалось, в ровенской больнице агрессивно настроенный 24-летний парень «залил» из газового баллончика 45-летнего травматолога.