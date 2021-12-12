В Ровенской области с машины, которая перевозила древесину, отскочили непривязанные бревна. Тяжелые снаряды попали по маршрутке с пассажирами, задев одного из них.

Об инциденте без жертв рассказали в региональной полиции.

Удар бревна пришелся на боковое зеркало.

— 31-летний житель села Яблонное, водитель автомобиля ЗИЛ, перевозил неправильно закрепленную древесину, в результате чего с прицепа выпало бревно и пробило боковое стекло встречного автобуса «Богдан» сообщением Березное — Богуши. Еще одна незакрепленная древесина повредила лобовое стекло маршрутки, в салоне которой находились 20 пассажиров, — уточнили правоохранители.

Врачи выявили у получившего травму в маршрутке перелом предплечья. У водителя грузовика отобрали биоматериалы, открыто уголовное дело, проводится расследование.

Ранее сообщалось, Новозаводской районный суд Чернигова взял под стражу на два месяца мужчину, который сидел за рулем фуры, попавшей в аварию с маршруткой возле Чернигова.