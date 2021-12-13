В Луцке возле торгового центра авто въехало в толпу людей, которые переходили дорогу на пешеходном переходе, есть пострадавшие.

Как пишет «Украинская правда», авария произошла днем 12 декабря на проспекте Соборности.

Люди переходили дорогу по регулируемому пешеходному переходу, когда на них наехал автомобиль.

— Авто, скрываясь от патрульных, въехало в пешеходов. По предварительной информации, четыре человека травмировались. В машине на момент аварии находились три человека. Они бежали с места происшествия. Всех удалось догнать, – сказала представитель Нацполиции Волыни Ольга Бузулук.

Очевидица Ирина рассказала, что водитель авто летел на бешеной скорости на зеленый свет, не реагируя на людей на пешеходном переходе.

По словам лейтенанта полиции Владимира Фарамца, по предварительной информации, находившиеся в машине участники аварии – несовершеннолетние.

Указывается, что автомобиль Renault Megane, скрываясь от патрульных, совершил наезд на четырех пешеходов, пересекавших проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу на зеленый сигнал светофора, после чего врезался в дерево. Водитель и пассажиры пытались покинуть место ДТП.

Травмы разной степени тяжести получили 5 человек, среди них – ребенок, который был госпитализирован.

Напомним, в воскресенье утром, 12 декабря, на автодороге «Николаев–Днепр» возле поселка Казанка произошла смертельная авария с участием двух грузовиков DAF.