В воскресенье утром, 12 декабря, на автодороге «Николаев–Днепр» возле поселка Казанка произошла смертельная авария с участием двух грузовиков DAF.

Как сообщили в полиции Николаевской области, 45-летний водитель фуры не справился с управлением и въехал в стоящий на обочине грузовик, водитель которого выполнял ремонтные работы.

От полученных телесных травм 57-летний водитель фуры погиб на месте, а другого водителя с травмами разной степени тяжести доставили в больницу.

Следователи квалифицировали произошедшее по признакам уголовного правонарушения, предусмотренного частью 2 статьи 286 УКУ «Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами, повлекшее смерть потерпевшего».

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до восьми лет.

Сейчас следователи устанавливают обстоятельства ДТП и просят всех, кто владеет какой-либо информацией о случившемся сообщить об этом по адресу: город Николаев, улица Спасская, 12 или связаться по телефонам (093) 714 4520, 102.

Напомним, 27 ноября на автодороге «Одесса–Николаев» произошло ДТП с участием трех большегрузов с полуприцепами.