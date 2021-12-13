Мужчине в Новой Зеландии за один день сделали до 10 прививок против коронавируса.

Об этом сообщает Укринформ.

Считается, что мужчине, который, как известно, посещал несколько центров вакцинации, заплатили за множественные прививки.

В министерстве здравоохранения страны заявили, что обеспокоены этой ситуацией и уже начали ее расследовать.

Глава программы Минздрава по вакцинации и иммунизации против COVID-19 Астрид Курниф в комментарии журналистам заявила, что ее ведомство «осведомлено об этой ситуации».

Профессор Оклендского университета Никки Тернер отметила, что пока что нет данных, насколько безопасно введение такого количества доз в течение короткого промежутка времени, но предупредила о возможности побочных эффектов.

Напомним, в Дании хотят сократить действие COVID-сертификата с одного года до семи месяцев. Данное решение не будет касаться подростков 15-17 лет.